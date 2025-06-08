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8 июня 2025, 11:19 Читати українською

Uber рассматривает использование стейблкоинов для удешевления международных переводов

Компания Uber находится на этапе изучения возможностей использования стейблкоинов для оптимизации своих финансовых операций. Руководство видит в этой технологии потенциал значительного сокращения расходов, связанных с международными денежными переводами. Об этом заявил генеральный директор Uber Дара Хосровшани во время Bloomberg Tech Summit в Сан-Франциско.

Компания Uber находится на этапе изучения возможностей использования стейблкоинов для оптимизации своих финансовых операций.
Фото: скриншот с видео

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Он заявил, что Uber считает стейблкоины одним из немногих примеров криптовалют с четким практическим применением, выходящим за пределы простого сохранения капитала.

«Мы все еще на этапе исследования, я бы сказал. Но я считаю, что стейблкоины являются одним из самых интересных для меня воплощений криптовалюты, имеющей практическую пользу, кроме хранения стоимости», — отметил он.

В отличие от волатильных криптовалют, таких как биткоин, стейблкоины привязаны к стабильным активам, например, доллару США, что делает их надежным инструментом для финансовых операций. Именно эта стабильность привлекает Uber.

В компании отмечают, что для глобального бизнеса, постоянно перемещающего средства между странами, создание эффективного механизма сокращения расходов на международные транзакции является приоритетом.

«Я действительно думаю, что стейблкоины достаточно перспективны, особенно для глобальных компаний, которые переводят деньги по всему миру. Это может создать для нас механизм, который существенно снизит расходы на международные денежные переводы. Поэтому это для нас очень интересно, и мы обязательно это изучим», — подытожил гендиректор Uber.

Хотя компания еще не приняла окончательного решения, ее интерес к стейблкоинам свидетельствует о растущей тенденции среди крупных международных корпораций искать пути использования блокчейн-технологий для повышения эффективности и уменьшения операционных расходов.

Напомним

Законодательное регулирование стейблкоинов в США близится к финальному этапу. В мае профильный комитет Палаты представителей одобрил законопроект GENIUS и направил его на дальнейшее разбирательство.

Ключевая цель этой инициативы — установить четкие правила деятельности для эмитентов стейблкоинов, чтобы обеспечить безопасность и защиту активов пользователей.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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