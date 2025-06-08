XRP уверенно движется к отметке в 5$, но небольшая альткойн с курсом 0,003333$ растет быстрее

Устоявшаяся криптовалюта находится на пути к значительному росту цен, но еще более мелкая монета опережает ее по темпам роста. Эта недорогая альткойн, стоимость которой составляет всего несколько центов, быстро набирает популярность среди инвесторов. Узнайте, что стоит за ее стремительным ростом и как она может изменить ландшафт цифровых валют.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент он прошел половину пути, собрав более 13 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию.

Это монета для настоящих бойцов — с таким же настроем, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право возглавить CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse все решают участники сообщества. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов — около10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на ускорение роста, стимулирование цены и сплочение лояльного сообщества, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

XRP: быстрая и безграничная валюта, которая встряхивает мир криптовалют

Вы слышали о XRP? Это цифровая валюта, которая производит фурор. Созданная Джедом Маккалебом, Артуром Бритто и Дэвидом Шварцем, XRP была разработана, чтобы быть быстрой, дешевой и доступной для всех. В отличие от традиционных денег, она не зависит от банков или центральных органов. Транзакции быстрые, безопасные и не могут быть отменены. С первоначальным объемом предложения в 100 миллиардов, большая часть которого была передана Ripple (ранее OpenCoin Inc.), XRP стремится сделать перевод денег таким же простым, как отправка текстового сообщения.

На сегодняшнем рынке XRP выделяется своей скоростью и низкими затратами. В то время как некоторые криптовалюты страдают от медленных переводов и высоких комиссий, XRP предлагает элегантную альтернативу. Он позволяет осуществлять плавные платежи в разных валютах, что делает его ценным в нашей глобальной экономике. Усилия Ripple по повышению ликвидности сети и поддержке экосистемы могут еще больше увеличить потенциал XRP. По сравнению с другими монетами, XRP привлекателен тем, что ориентирован на реальное использование. По мере развития криптовалютного мира, такие валюты, как XRP, которые решают практические проблемы, могут стать лидерами.

Заключение

В то время как XRP и другие криптовалюты демонстрируют многообещающие результаты на бычьем рынке, уникальное сочетание спорта и мем-культуры в $XYZ открывает перед ним беспрецедентные возможности для роста.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse