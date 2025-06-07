Во Франции анонсировали производство дронов в Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил в пятницу о партнерстве, в рамках которого французская автомобильная компания и малое оборонное предприятие объединят усилия по производству дронов на территории Украины. По его словам, это станет взаимовыгодным сотрудничеством с Киевом.

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«Мы начинаем совершенно новый проект, где крупная французская автомобильная компания — я не называю ее имени, поскольку это ее прерогатива — объединится с французским оборонным МСБ (малым и средним бизнесом), чтобы создать производственные линии в Украине для выпуска дронов», — заявил Лекорню в эфире телеканала LCI.

Министр не уточнил тип дронов, но отметил, что они будут предназначаться как украинским военным, так и французским вооруженным силам.

По его словам, это позволит французской армии «постоянно иметь тактическую и оперативную подготовку, соответствующую реалиям войны в Украине».

Лекорню также подчеркнул, что для работы на украинских производственных линиях не нужно будет привлекать граждан франции, поскольку у украинцев есть уникальный опыт и знания в разработке дронов и создании соответствующей доктрины.

Напомним

5 июня министры обороны Украины и Франции во время встречи в Брюсселе обсудили возможности совместного производства оружия для нужд украинских сил обороны.