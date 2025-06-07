Поступления в местные бюджеты по сравнению с прошлым годом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 20%, а по акцизному налогу — на 38%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на ІІІ Международном саммите городов и регионов в пятницу, 6 июня.
Шмыгаль: Поступления НДФЛ в местные бюджеты выросли на 20%, акциза — на 38%
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«Поступление в местные бюджеты по сравнению с прошлым годом возросло: по НДФЛ на 20%, по единому налогу — на 13%, по плате за землю — на 14%, по акцизному налогу — на 38%», — сказал глава правительства.
Премьер также сообщил, что остатки на счетах общин составляют около 160 млрд грн.
Источник: Минфин
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