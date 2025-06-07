Национальный банк в течение недели, со 2 по 6 июня, на межбанковском валютном рынке не покупал валюту и продал $638,80 млн против $653,20 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю продал на межбанке почти $639 миллионов
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $14,40 млн.
С начала 2025 года НБУ на межбанке:
- купил $35,63 млн;
- продал $14 892,58 млн;
- чистая продажа валюты — $14 856,95 млн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии