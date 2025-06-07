За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 995 030 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 июня: 1 120 российских оккупантов, 15 танков и 300 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 995030 (+1120) человек,
- танков — 10904 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 22737 (+52) ед,
- артиллерийских систем — 28850 (+56) ед,
- РСЗО — 1410 (+4) ед,
- средства ПВО — 1181 (+1) ед,
- самолетов — 413 (+0) ед,
- вертолетов — 337 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 39493 (+300),
- крылатые ракеты 3308 (+37),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 51079 (+166) ед,
- специальная техника — 3908 (+1).
Источник: Минфин
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