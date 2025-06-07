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7 июня 2025, 9:00 Читати українською

Биткоин превзошел Amazon, Tesla и Meta вместе взятые, но внимание приковано к новой мем-монете

Недавние показатели биткойна превзошли некоторые из крупнейших технологических гигантов рынка. Однако интерес экспертов привлекает новая криптовалюта, вдохновленная мемами. Аналитики обращают свой взор на эту новую монету, предполагая, что она может стать следующим большим прорывом. Что же в этом новом токене привлекает столько внимания?

Недавние показатели биткойна превзошли некоторые из крупнейших технологических гигантов рынка.

$XYZ открывает статус G.O.A.T., ранние инвесторы готовятся к огромной прибыли

XYZVerse ($XYZ) привнес в нишу мемкойнов совершенно новую концепцию, соединив азарт спорта с динамичной энергией криптовалют. Этот проект, созданный для ярых поклонников футбола, баскетбола, ММА и киберспорта, — не просто очередной токен, а растущее сообщество, объединенное страстью к спорту.

С смелым видениемGreatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse стремится к большему, чем обычный мем-коин. И люди обращают на это внимание — недавно он получил титул Лучший новый мем-проект.

Что отличает $XYZ? Это не кратковременная мода. У этого проекта есть четкий план развития и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Изображение выглядит как иллюстрация, графическая вставка, рисунок, МультфильмСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

Вдохновленный спортивным духом, токен $XYZ стал главным претендентом на победу, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ на пути к подиуму победителей, чтобы стать знаком отличия для тех, кто живет спортом и криптовалютами.

$XYZ уже доступен до выхода на рынок

Предварительная продажа $XYZ уже началась, и токен можно приобрести по специальной цене до листинга.

Стартовая цена: 0,0001

Текущая цена: 0,003333

Следующий этап: 0,005

Окончательная цена предварительной продажи: 0,02

После предварительной продажи токен $XYZ будет листинг на крупных централизованных и децентрализованных биржах с целевой ценой листинга 0,10 доллара. Если проект привлечет достаточно капитала для поддержки этой оценки, ранние инвесторы могут получить до 1000-кратной прибыли от своих вложений в предварительной продаже.

На данный момент инвестировано более 13 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе рынка. Примечательно, что приобретение токенов по более низкой цене в ходе предварительной продажи дает возможность получить более высокую рентабельность инвестиций после запуска.

Спрос на $XYZ растет, что способствует быстрому прогрессу в ходе предварительной продажи. Первые покупатели получают самые низкие цены, максимально увеличивая свою потенциальную прибыль.

Присоединяйтесь к предварительной продаже $XYZ сейчас и посмотрите, как ваши копейки превратятся в миллионы!

Путь биткойна: остается ли оригинальная криптовалюта королем?

Биткойн, созданный загадочным Сатоши Накамото, является первой криптовалютой. Он работает без центрального органа управления, позволяя людям отправлять деньги напрямую друг другу. Вместо физических монет Биткойн использует общий реестр, называемый блокчейном. Этот реестр распределен по многим компьютерам, поэтому ни одна организация не контролирует его. Транзакции проверяются майнерами, которые решают сложные головоломки, чтобы добавить новые записи, и получают вознаграждение в виде биткойнов. Этот процесс обеспечивает безопасность системы и предотвращает мошенничество.

На сегодняшнем рынке биткойн остается одним из основных игроков среди криптовалют. Его ограниченное предложение в 21 миллион монет и события, называемые «халвинги», которые каждые четыре года уменьшают вознаграждение майнеров, влияют на его стоимость и майнинг. По сравнению с другими монетами, биткойн считается цифровым золотом — средством сбережения. Последние тенденции показывают возобновление интереса к биткойну, поскольку люди ищут альтернативы традиционным деньгам. Хотя другие криптовалюты предлагают различные функции, устоявшаяся сеть и ранний старт биткойна делают его привлекательным для многих.

Заключение

Несмотря на высокие показатели Биткойна в ходе бычьего рынка 2025 года, XYZVerse (XYZ) привлекает внимание, объединяя спортивных фанатов в мемкойне, нацеленной на рост на 20 000%.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

Источник: Минфин
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