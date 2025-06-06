Государство предоставит по 50 000 грн детям, возвращающимся из оккупации или депортации

Детям, которые возвращаются с временно оккупированных территорий после депортации или принудительного перемещения, государство будет выплачивать единовременную помощь в размере 50 000 гривен, чтобы обеспечить их адаптацию и реинтеграцию в Украине. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость Минсоцполитики от 6 июня.

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Цель выплат и условия получения

Средства предназначены для родителей или законных представителей для создания надлежащих условий для ребенка и не влияют на другие социальные выплаты или субсидии. Для оформления помощи необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

Комплексная поддержка детей

В Минсоцполитики отметили: «Для каждого ребенка составляется индивидуальный план возвращения и поддержки. Он включает три пакета помощи — краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную». В зависимости от потребностей ребенок может получать социальные, медицинские, психологические, реабилитационные и юридические услуги. Государство также позаботится об устройстве в семейную форму воспитания, если родных нет, или окажет поддержку семье.