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6 июня 2025, 19:05 Читати українською

Около 2000 ветеранов и их родных открыли бизнес за гранты от государства

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что благодаря государственным грантам почти 2 000 защитников Украины и членов их семей смогли начать собственный бизнес. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость Укринформа от 6 июня.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что благодаря государственным грантам почти 2 000 защитников Украины и членов их семей смогли начать собственный бизнес.

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Поддержка бизнеса и ветеранского предпринимательства

По словам Шмыгаля, украинцы получили 6,2 миллиарда гривен в виде грантов для старта и развития бизнеса, а еще более 6 миллиардов гривен направлены на поддержку перерабатывающей промышленности. «Гордимся ветеранским компонентом этой программы: почти 2 000 защитников и их семей начали свой бизнес благодаря грантовым средствам от государства. В будущем ветеранское предпринимательство будет двигателем экономики общин, мы в этом убеждены», — подчеркнул премьер-министр во время ІІІ Международного саммита городов и регионов.

Развитие индустриальных парков

Шмыгаль также отметил, что правительство активно создает «точки роста» через индустриальные парки, которых уже зарегистрировано более 100. Они получают от местных властей налоговые льготы, а от государства средства на восстановление инфраструктуры, дорог, инженерных сетей и систем электроснабжения. На это в бюджете 2025 предусмотрено 500 миллионов гривен. «Это окупаемые инвестиции, каждая вложенная гривна генерирует еще 5−6 грн частных капиталовложений», — добавил он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
zephyr
zephyr
6 июня 2025, 19:38
#
Дада, именно ветеранов блокпостов с западной, с корочками УБД.
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