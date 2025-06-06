Эмитент USDC Circle дебютировал на фондовой бирже с резким ростом акций на 167%

Компания Circle, выпускающая стейблкоин USDC, начала торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, где ее акции под тикером CRCL выросли на 167%, достигнув $82 при стартовой цене $31, а в пик роста достигли 235%. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Cointelegraph.

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Успех IPO и интерес инвесторов

Перед размещением Circle увеличила объем выпуска до $1,05 миллиарда из-за высокого спроса, предложив инвесторам 34 миллиона акций. Интерес подогревали крупные игроки: BlackRock планировал выкупить до 10% акций, а ARK Invest Кэти Вуд готовилась инвестировать $150 миллионов.

Контекст и значение дебюта

IPO стало возможным после отложения из-за экономической неопределенности и торговых конфликтов, что свидетельствует о возобновлении доверия к компании и росте интереса к цифровым финансам среди традиционных инвесторов. Стейблкоины, ранее использовавшиеся преимущественно в децентрализованных финансах, теперь все чаще применяются банками и финтехкомпаниями для быстрых и экономных транзакций за рубеж.