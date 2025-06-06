В Японии рекордно подорожал рис: очереди в магазинах и уволили министра

Рекордный рост цен на рис достиг исторического максимума в Японии, что привело к многочасовым очередям в магазинах и усилению недовольства накануне июльских выборов в верхнюю палату парламента. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость Financial Times от 6 июня.

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Цены на рис бьют рекорды

Средняя цена 60-килограммового мешка риса по урожаю 2024 года выросла до ¥26 400 ($184), что стало самым высоким показателем в истории. Кризис обострился из-за неурожая 2023 года, окончания дефляционного периода и готовности ритейлеров повышать цены. Некоторые оптовики сдерживают поставки, что только усугубляет ситуацию.

Действия правительства и политические последствия

Правительство Японии впервые за пределами стихийных бедствий распродает стратегические запасы риса, что вызвало ажиотажный спрос. Премьер-министр Шигеру Ишиба уволил министра сельского хозяйства, назначив на его место Шиндзиро Коизуми, которому поручено урегулировать кризис. Также создан специальный кабинет для реформирования аграрной политики.

Причины кризиса и перспективы

Аналитики критикуют предыдущую программу «незасева», которая действовала до 2018 года и искусственно поддерживала высокие цены. Эксперты считают, что переход к субсидиям, как и во многих странах, помог бы снизить затраты фермеров и нарастить производство. Хотя доля фермеров в населении сократилась до менее чем на 1%, они сохраняют сильное политическое лобби, что затрудняет реформы, но общественный резонанс может ускорить изменения.