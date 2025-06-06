К закрытию межбанка доллар подешевел на 1 копейку в покупке. Евро упало на 19 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 6 июня: евро подешевело на 19 копеек на межбанке
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Открытие 6 июня
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Закрытие 6 июня
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Изменения
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41,41/41,44
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41,40/41,44
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1 /0
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47,37/47,39
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47,18/47,20
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19/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,13−41,70 грн. Евро покупают за 47,15 грн., а продают за 47,73 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,35−41,40, евро — 47,45−47,62 грн.
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Источник: Минфин
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