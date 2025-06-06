В Украине запустили песочницу для тестирования продуктов в области блокчейна и ИИ

Министерство цифровой трансформации запустило тестовую площадку Sandbox для разработчиков решений на базе блокчейна и искусственного интеллекта. Проект создан для проверки новых технологий в безопасной среде. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

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Отмечается, что Sandbox — первое государственное пространство, где стартапы будут расти по индивидуальной траектории из маленьких проектов в новые украинские единороги.

Команды получат полный анализ продукта и рекомендации от юристов, бизнес-аналитиков и технических экспертов, как усилить проект и масштабировать инновации.

«Sandbox будет работать на базе Украинского фонда стартапов до конца 2026 года как экспериментальный проект. Далее — проанализируем эффективность и сделаем постоянным инструментом поддержки инноваций, если покажет положительный результат», — говорится в сообщении.

В Минцифре отметили, что в Украине работает 2600+ стартапов, почти 20% из которых основали во время полномасштабной войны. Технологиями украинских техкомпаний пользуются миллионы людей, и цель ведомства — создать лучшую в мире правовую среду для развития инноваций.

Как стартапа стать участником Sandbox

ИИ- и блокчейн-компании могут присоединиться к проекту по этой ссылке.