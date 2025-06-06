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6 июня 2025, 16:45 Читати українською

Цены на золото упали ниже $3,350 за унцию после отчета о рынке труда США

Фьючерсы на золото потеряли утренний прирост и опустились ниже $3,350 за унцию после обнародования более сильного отчета о занятости в США, который ослабил опасения относительно резкого ухудшения ситуации на рынке труда на фоне торговой войны, инициированной Дональдом Трампом. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на данные TE от 6 июня.

Фьючерсы на золото потеряли утренний прирост и опустились ниже $3,350 за унцию после обнародования более сильного отчета о занятости в США, который ослабил опасения относительно резкого ухудшения ситуации на рынке труда на фоне торговой войны, инициированной Дональдом Трампом.

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Рынок труда США показал устойчивость

Экономика США в мае прибавила 139 тысяч рабочих мест, что превысило прогнозы в 130 тысяч, хотя показатель за апрель скорректировали до 147 тысяч. Уровень безработицы остался на уровне 4,2%, а рост зарплат составил 3,9%, превысив ожидаемые 3,7%, что свидетельствует о скрытой стабильности рынка труда.

Торговые переговоры и динамика цен

Инвесторы положительно отреагировали на новость о возобновлении торговых переговоров между Трампом и Си Цзиньпином после их телефонного разговора, который стал ответом на взаимные обвинения в нарушении сделок. Несмотря на снижение цен в пятницу, золото за неделю выросло на 2%, поддерживаемое спросом на безопасные активы после введения США 50%-ных тарифов на импорт стали и алюминия.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 июня 2025, 18:54
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Цены не просто упали, цены практически рухнули аж на 1 %
Но «Несмотря на снижение цен в пятницу, золото за неделю выросло на 2%,»
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