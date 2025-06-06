Центробанк россии впервые снизил ключевую ставку с сентября 2022 года

Банк россии на заседании снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых, что стало первым подобным решением с осени 2022 года и неожиданностью для большинства экспертов. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость The Moscow Times от 6 июня.

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Причины понижения ставки

Центральный банк рф объяснил это решение снижением инфляционного давления: «Нынешнее инфляционное давление, в частности стабильное, продолжает снижаться.» Сезонно-корректируемый рост цен замедлился до 6,2% в годовом исчислении после 8,2% в среднем за первый квартал. В то же время, экономика показывает признаки замедления.

Ожидания экспертов

Снижение ставки было неожиданным, поскольку 19 из 26 экспертов, опрошенных Reuters, предсказывали его сохранение на уровне 21%, что является рекордом с начала 2000-х годов.