Банк россии на заседании снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых, что стало первым подобным решением с осени 2022 года и неожиданностью для большинства экспертов. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость The Moscow Times от 6 июня.
Центробанк россии впервые снизил ключевую ставку с сентября 2022 года
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Причины понижения ставки
Центральный банк рф объяснил это решение снижением инфляционного давления: «Нынешнее инфляционное давление, в частности стабильное, продолжает снижаться.» Сезонно-корректируемый рост цен замедлился до 6,2% в годовом исчислении после 8,2% в среднем за первый квартал. В то же время, экономика показывает признаки замедления.
Ожидания экспертов
Снижение ставки было неожиданным, поскольку 19 из 26 экспертов, опрошенных Reuters, предсказывали его сохранение на уровне 21%, что является рекордом с начала 2000-х годов.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии