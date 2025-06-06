С начала года товарооборот Украины составил более $48 миллиардов

В январе-мае 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $31,3 млрд, а экспортировали — на $16,9 млрд. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Государственную таможенную службу.

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При этом облагаемый налогом импорт составил $23,8 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-мае 2025 года составила 0,51 долл./кг.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $6,5 млрд, Польша — $2,9 млрд и Германия — $2,6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2 млрд, Турцию — на $1,4 млрд, Италию — на $1 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-мае 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $11,9 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 75,6 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $5,2 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 41 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $4 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 72,6 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $9,7 млрд

металлы и изделия из них — $1,9 млрд

машины, оборудование и транспорт — $1,5 млрд

За 5 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 121,6 млн грн.