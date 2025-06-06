НБУ освобождает от валютных ограничений инвестиции в Украину — Пышный

Национальный банк Украины во время войны применяет принцип «новые деньги — новые условия» для валютной либерализации, ведь снятие всех ограничений, введенных в начале войны, невозможно из-за большого потенциального спроса на валюту, отметили представители регулятора на брифинге. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость «Интерфакс-Украина» от 5 июня.

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Сущность принципа либерализации

Глава НБУ Андрей Пышный объяснил: «Уже два года, как действует правило, которое Национальный банк реализовал еще в июле 2023 года, суть которого сводится к тому, что новые деньги, которые инвестируются в Украину, — новые условия, и эти новые условия не предусматривают никаких ограничений». Он подчеркнул, что новые заимствования не подпадают под ограничения, введенные после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Реакция на критику

На фоне комментариев от крупных компаний, повлекших за собой информационную волну, Пышный посоветовал бизнесу подробнее ознакомиться с регуляциями НБУ относительно валютной либерализации, подчеркнув, что принцип «новые деньги — новые условия» четко определяет подход к новым инвестициям.