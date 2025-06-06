Microsoft вернула себе звание самой дорогой компании в мире

Компания Microsoft обошла Nvidia и Apple по рыночной капитализации, снова став самой дорогой компанией в мире после роста акций на 0,8% до $467,68 — самого высокого уровня за последние 11 месяцев. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость CNBC от 6 июня.

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Рыночная капитализация и сравнение

Рыночная стоимость Microsoft достигла $3,48 триллиона, опередив Nvidia с $3,42 триллиона и Apple с $3 триллиона. Предыдущий рекорд акций Microsoft был зафиксирован в июле 2024 г., а с начала 2025 г. их цена выросла на 11%, тогда как индекс Nasdaq остался почти без изменений.

Стабильность Microsoft на фоне рынка

Несмотря на общую негативную динамику среди технологических компаний в четверг, вызванную, в частности, падением акций Tesla из-за конфликта Илона Маска с Дональдом Трампом, инвесторы Microsoft сохраняют уверенность в ее стабильности.

Генеральный директор компании Сатья Наделла подчеркнул значимость сотрудничества с OpenAI, отметив, что стартап недавно инвестировал значительные средства в облачную платформу Azure. В общей сложности Microsoft вложила в OpenAI около $14 миллиардов.