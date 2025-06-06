Минфин в мае перечислил почти 20 миллиардов трансфертов местным бюджетам

В мае 2025 года Министерство финансов обеспечило перечисление 19,7 млрд грн трансфертов в местные бюджеты. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В мае перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет 91,6% от предусмотренных росписью ассигнований, в частности:

базовая дотация перечислена в сумме 2,1 млрд грн (100% к росписи ассигнований);

дополнительные дотации перечислены в сумме 3,0 млрд грн (82,8% к росписи ассигнований).

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 июня 2025 года составляют 159,6 млрд грн, что на 39 млрд грн больше, чем по состоянию на начало 2025 года.

«За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне», — говорится в сообщении.