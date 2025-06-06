Китайские автопроизводители наращивают присутствие на британском рынке

Доля китайских автопроизводителей на рынке Великобритании в мае выросла до 9,4% по сравнению с 7,7% в предыдущем месяце, прежде всего благодаря резкому росту продаж BYD на 408% в год. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Bloomberg.

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Причины роста доли

Данные Society of Motor Manufacturers & Traders показывают, что успех Китая на британском рынке обеспечил не только рост BYD, но и появление новых брендов, таких как Omoda и Jaecoo от Chery Automobile Co., а также оживление принадлежащего Geely Polestar и производящее большинство автомобилей в Китае. Отсутствие пошлин на китайские электромобили в Великобритании, в отличие от ЕС, делает этот рынок более привлекательным для продажи.

Ситуация на рынке электромобилей

Великобритания в прошлом году стала крупнейшим рынком электромобилей в Европе, опередив Германию, но не имеет собственного массового производителя электромобилей, что открывает возможности для китайских брендов. Общие продажи электромобилей в мае выросли на 26%, в то время как продажи Tesla в Великобритании упали на 36% по сравнению с прошлым годом.