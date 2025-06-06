В пятницу, 6 июня, в Киеве ввели ограничение движения грузового транспорта из-за жаркой погоды.
В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары
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«Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и погрузкой на ось более 7 т», — говорится в сообщении.
Ждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Источник: Минфин
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