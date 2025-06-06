ЕЦБ в восьмой раз подряд снизил процентные ставки

Европейский центральный банк в четверг, 5 июня, ожидаемо снизил ключевые процентные ставки — седьмой раз за 12 месяцев — на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу ЕЦБ.

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Как изменились ставки

ЕЦБ установил основную ставку рефинансирования на уровне 2,15%, депозитную ставку — 2%, что является самым низким уровнем с начала 2023 года, а ставку маржинального кредитования — на уровне 2,40%.

Инфляция

По оценкам ЕЦБ, инфляция в еврозоне находится примерно на среднесрочном целевом уровне в 2%. Согласно базовому сценарию, средняя инфляция будет составлять 2,0% в 2025 году, 1,6% в 2026 году и 2,0% в 2027 году.

Снижение прогнозов по сравнению с мартовскими — на 0,3 процентного пункта как для 2025, так и для 2026 года — преимущественно объясняется ожидаемым снижением цен на энергоносители и укреплением евро.

Эксперты ожидают, что инфляция без учета энергоносителей и продуктов питания будет составлять в среднем 2,4% в 2025 году и 1,9% в 2026 и 2027 годах, что в целом не изменилось с марта.

ВВП

ЕЦБ прогнозирует, что рост реального ВВП в еврозоне в среднем будет составлять 0,9% в 2025 году, 1,1% в 2026 году и 1,3% в 2027 году.

«Несмотря на то, что неопределенность в отношении торговой политики, вероятно, будет сдерживать деловые инвестиции и экспорт, особенно в краткосрочной перспективе, рост государственных инвестиций в сферу обороны и инфраструктуры все больше будет способствовать экономическому росту в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.