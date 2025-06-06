XRP и Chainlink (LINK) демонстрируют оптимистичные прогнозы, а XYZVerse обещает рост

Инвесторы следят за заметными изменениями на рынке криптовалют. Такие устоявшиеся монеты, как XRP и Chainlink, демонстрируют многообещающие признаки роста. В то же время, новичок под названием XYZVerse привлекает внимание заявлениями о потенциальном росте на 5000%. Эти события вызывают интерес и спекуляции о том, что ждет эти цифровые активы в будущем.

Спрос на $XYZ растет, поскольку его капитализация приближается к отметке в 15 млн долларов

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мемкоинов, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четким планом развития и активным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска его цена выросла с 0,0001 до 0,003333 доллара, а на следующем этапе она должна подняться до 0,005 доллара. Окончательная цена предпродажи составляет 0,02 доллара, после чего токен будет листинг на крупных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в 0,10 доллара может принести ранним инвесторам до 1000-кратной прибыли, при условии, что проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 13 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному значительному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Победители получают награды

В XYZVerse сообщество решает, как играть. Активные участники — не просто зрители, они получают вознаграждение за свою преданность в виде токенов XYZ, раздаваемых в рамках аирдропа. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также постоянному сжиганию токенов, $XYZ создан для чемпионского забега. Каждый ход рассчитан на то, чтобы продвинуть его дальше, укрепить его цену и объединить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Chainlink (LINK)

Источник: TradingView

Chainlink (LINK) в настоящее время торгуется в диапазоне от 12,93 до 15,69 долларов. За последнюю неделю его цена упала на 9,60%, что отражает недавнее давление со стороны продавцов. Однако в месячном масштабе LINK продемонстрировал небольшой рост на 3,70%. За последние шесть месяцев цена снизилась на 37,91%, что указывает на значительную нисходящую тенденцию.

Технические индикаторы показывают смешанные сигналы для LINK. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 57,95, что указывает на то, что актив не является ни перекупленным, ни перепроданным. Осциллятор Стохастик находится на уровне 77,61, приближаясь к зоне перекупленности. Уровень MACD составляет 0,0616, что указывает на небольшой бычий импульс. 10-дневная простая скользящая средняя составляет 14,29 доллара, что немного выше 100-дневной средней в 13,99 доллара, что указывает на потенциальный краткосрочный восходящий тренд.

Ближайший уровень сопротивления для LINK находится на отметке 17 долларов. Если цена поднимется выше этого уровня, она может достичь второго уровня сопротивления в 20,09 доллара, что означает потенциальный рост примерно на 29% от текущих уровней. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне 11,79 доллара, а вторая — на уровне 9,02 доллара. Падение до второй поддержки означало бы снижение примерно на 30%. Трейдеры внимательно следят за этими уровнями, чтобы оценить следующий шаг LINK.

Ripple (XRP)

Источник: TradingView

В последнее время цена XRP демонстрировала смешанную динамику. За последнюю неделю она упала на 2,93%, оказавшись в диапазоне от 2,05 до 2,33 доллара. За последний месяц она выросла на 4,18%, а за шесть месяцев изменение составило всего 0,11%, что свидетельствует об общей стабильности.

Эти тенденции указывают на возможное повышение XRP. 10-дневная простая скользящая средняя в 2,25 доллара находится выше 100-дневной средней в 2,19 доллара, что указывает на краткосрочный бычий тренд. RSI находится на уровне 55,54, выше нейтральной отметки 50, что предполагает потенциальный восходящий импульс. Положительный уровень MACD в 0,008680 поддерживает этот прогноз.

Если цена вырастет, XRP может достичь ближайшего сопротивления на уровне 2,48 доллара, что примерно на 6% выше текущего диапазона. Преодолев его, он может нацелиться на второе сопротивление на уровне 2,76 доллара, что примерно соответствует росту на 18%. Если цена упадет, поддержка на уровне 1,93 доллара находится примерно на 6% ниже, а дальнейшая поддержка — на уровне 1,65 доллара, что означает значительное падение. Стохастик на уровне 20,05 указывает на перепроданность актива, что может привести к увеличению покупательского спроса.

Заключение

По мере развития бычьего рынка в 2025 году, XRP и LINK выглядят многообещающими, но спортивный мемкойн XYZVerse нацелен на рост, потенциально превосходя такие токены, как PEPE и MOG.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

https://t.me/xyzverse