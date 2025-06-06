Биткоин упал до $100 тысяч, Binance аккумулировала $31 миллиард в стейблкоинах: что нового

Биткоин упал до $100 тысяч на фоне конфликта между Илоном Маском и Дональдом Трампом

В ночь с 5 на 6 июня курс первой криптовалюты в моменте опустился до $100 501. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

После проседания биткоин начал восстанавливать свои позиции. К моменту написания новости цена BTC составляет $103 163. За сутки актив снизился на 1,33%, за неделю — на 1,96%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Больше всего за последние 24 часа потеряли:

Падение криптовалют произошло на фоне конфликта между американским миллиардером Илоном Маском и устроившим перепалку в сети президентом США Дональдом Трампом.

С начала Маск опубликовал на своей странице в X критику в адрес законопроекта «One Big Beautiful Bill», назвав его «гадостью». Трамп, со своей стороны, выразил разочарование по поводу заявлений Маска и отметил, что тот «с ума сошел» из-за того, что глава государства отозвал мандат на электромобили и попросил его уйти.

Также Маск отметил, что без него Трампу не удалось бы победить на выборах в США. После этого он заявил, что президент находится в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и секс-торговле, и именно поэтому их не огласили.

Калифорния позволила изымать неактивные в течение трех лет криптоактивы

Принятый Палатой представителей Калифорнии законопроект AB-1052, позволяющий штату изымать неактивные в течение трех лет хранящиеся на биржах криптовалюты, вызвал бурную реакцию среди криптосообщества. Директор по политике некоммерческой организации Satoshi Action Fund Эрик Питерсон разъяснил ситуацию.

Согласно законодательной инициативе, криптоактив, владелец которого не совершал никаких действий, свидетельствующих о заинтересованности, в течение трех лет (в частности, не проводил транзакций или не входил в аккаунт), будет считаться «невостребованным» и может быть передан штату. Но важно: активы не будут ликвидированы.

«Когда ваш биткоин передается штату как невостребованное имущество с биржи, он остается в форме биткоина, а не продается. Вы сможете вернуть его в форме биткоина от штата Калифорния», — объяснил Питерсон.

Законопроект получил единодушную поддержку в Палате представителей (78 голосов за), и теперь переходит на рассмотрение Сената Калифорнии, где его могут доработать или утвердить в нынешнем виде.

Документ расширяет действующие нормы по невостребованному имуществу (которые уже охватывают банковские счета и сейфы) на цифровые активы. Законопроект не требует передавать частные ключи или кошельки государству — речь идет только о хранении активов биржами в пользу государства до момента обращения собственника.

Критики, особенно сторонники самостоятельного хранения криптовалюты, считают это угрозой для децентрализованной природы биткоина, однако юристы отметили, что подобные нормы давно действуют в большинстве штатов США.

Как пояснил Питерсон, сохранение активов в форме криптовалют потенциально позволяет пользователям выиграть рост стоимости токенов, в отличие от сценария, когда активы конвертируются в фиатную валюту сразу.

Binance аккумулировала $31 млрд в стейблкоинах — CryptoQuant

Криптовалютная биржа Binance сосредоточила $31 млрд в USDT и USDC — около 59% совокупного объема стейблкоинов на топ-20 торговых платформах. Об этом говорится в отчете CryptoQuant.

Только в мае 2025 года на биржу поступило $31 млрд. в стейблкоинах. С начала года общий приток USDT и USDC превысил $180 млрд.

«Binance сохраняет лидерство по среднему объему депозитов в биткоинах, что свидетельствует об интересе со стороны крупных участников рынка. 22 мая средний депозит достиг 7 BTC — в день, когда биткоин обновил исторический максимум на уровне $112 000. Для сравнения: на Bitfinex — 5 BTC,OKX — 1,23 BTC,Kraken — 0,7 BTC,Coinbase — 0,8 BTC», — отметили BTC.

Binance занимает второе место по совокупным резервам среди бирж — $110 млрд у BTC, ETH, USDT и USDC. Лидером является Coinbase из $129 млрд.

Биткоин-ETF фиксируют отток средств, Ethereum-ETF наращивают капитал

5 июня 2025 года чистый суточный отток капитала из спотовых биткоин-ETF составил $278,44 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue. За фондами на базе Ethereum со своей стороны зафиксирован небольшой приток.

Негативной динамикой отметились семь продуктов, а именно:

ARKB — $102,03 млн;

FBTC — $80,17 млн;

BITB — $36,73 млн;

GBTC — $24,09 млн;

BTC — $16,7 млн;

BTCO — $12,2 млн;

HODL — $6,51 млн.

По другим пяти продуктам движение средств не зафиксировано.

Это второй день с оттоком капитала с начала месяца. При этом объем торгов существенно вырос, достигнув максимума с конца мая 2025 года.

Отток капитала и высокую активность инвесторов можно объяснить проседанием биткоина и крипторинки в целом. Последнее обусловлено конфликтом между миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

В то же время, по спотовым Ethereum-ETF зафиксирован приток капитала — $11,26 млн. В этом секторе один фонд отметился положительной динамикой (IBIT, $34,65 млн.) и один отрицательной (FETH — $23,4 млн.).