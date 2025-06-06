Цена на нефть подверглась снижению на фоне переговоров между США и Китаем

Цены на нефть упали 6 июня, хотя недельный прирост стал первым за три недели благодаря возобновлению торговых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, что повысило ожидание роста спроса в крупнейших экономиках мира. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Reuters.

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Динамика цен на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 19 центов (0,3%), достигнув $65,15 за баррель, а американская West Texas Intermediate подешевела на 20 центов (0,3%) до $63,17 после роста на 50 центов в четверг. За неделю Brent вырос на 2,1% и WTI — на 4%, прервав двухнедельное падение.

Торговые переговоры и их влияние

Китайское агентство «Синьхуа» сообщило, что переговоры между Трампом и Си Цзиньпином состоялись по инициативе США. Трамп назвал их «очень положительным завершением», заявив, что США «находятся в очень хорошем положении с Китаем и торговым соглашением».