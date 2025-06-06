Курс валют на 6 июня: доллар и евро подешевели

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,75 грн. Евро покупают за 47,10 грн, а продают за 47,75 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,32−41,38, евро — 47,48−47,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,41−41,44 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,37−47,39 грн/евро.

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