Спрос на наличный доллар упал почти в шесть раз, евро остается стабильным — НБУ

Чистый спрос на наличную валюту в Украине значительно снизился в апреле-мае 2025 года. Это в основном произошло за счет уменьшения интереса населения к доллару США. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий на брифинге, 5 июня.

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«В последние месяцы мы видим уменьшение спроса на наличную валюту. В частности, это касается долларов», — отметил Гелетий.

Он связывает это с изменениями в торговой политике США и ростом безработицы, что приводит к понижению спроса на американские активы.

По его словам, если в апреле чистый спрос на наличный доллар составил $58 млн, то сейчас он упал до $10 млн. В то же время ситуация с евро иная.

«Спрос на евро остается стабильным, чистый спрос составляет 190 миллионов евро. Люди продолжают покупать евро, но эти объемы невелики по сравнению с началом года», — объяснил Гелетий.

Он напомнил, что в начале года чистый спрос на доллар достигал примерно $900 млн, а на евро — 365 млн.

«Люди диверсифицируют свои вложения в евро, однако эти суммы не значительны для нашего рынка», — добавил замглавы НБУ.

Согласно статистике Нацбанка, в мае чистая покупка населением валюты выросла до $280 млн с $188 млн в апреле.

Следует отметить, что в мае этого года впервые с августа 2023 года население больше продало безналичной валюты, чем купило, а именно на $32 млн. Для сравнения, в январе отрицательное сальдо составило $189 млн, в марте — $77 млн, а в апреле — $2 млн.