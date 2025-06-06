За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 993 910 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 июня: 1 160 российских оккупантов, 2 танка и 174 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 993910 (+1160) человек,
- танков — 10889 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 22685 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 28794 (+44) ед,
- РСЗО — 1406 (+0) ед,
- средства ПВО — 1180 (+3) ед,
- самолетов — 413 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 39193 (+174),
- крылатые ракеты — 3271 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 50913 (+101) ед,
- специальная техника — 3907 (+0).
Источник: Минфин
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