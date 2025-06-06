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6 июня 2025, 10:50 Читати українською

OKX представляет обновленное криптосообщество ОКХ в Украине

OKX, одна из крупнейших криптовалютных экосистем в мире, объявляет о ребрендинге и масштабном обновлении своего сообщества. Это событие знаменует собой начало нового этапа развития криптосообщества ОКХ в Украине, где объединяются тысячи пользователей — от начинающих инвесторов до опытных трейдеров и профессионалов Web3-индустрии.

OKX, одна из крупнейших криптовалютных экосистем в мире, объявляет о ребрендинге и масштабном обновлении своего сообщества.

Обновленное сообщество OKX станет не только пространством для общения, но и настоящим центром тяготения для всех, кто хочет быть в курсе актуальных трендов, углубить знания в трейдинге и стать частью быстро растущей децентрализованной экономики.

Что предлагает обновленное сообщество OKX:

Образовательные возможности. Участники сообщества смогут проходить регулярные обучающие программы, включая вебинары, мастер-классы, разборы стратегий и интерактивные сессии с экспертами. Также вас ждут подкасты с представителями популярных проектов — с первых уст о будущем рынке, технологиях и инвестиционных возможностях.

Место силы и общения для ончейн-поколения. Сообщество OKX — это активная социальная среда, где участники обмениваются опытом, обсуждают рынок, помогают друг другу и находят единомышленников. Персонализированные бейджи, лидерборды и игровые элементы делают участие живым, увлекательным и мотивирующим.

Доступ к уникальным активностям и вознаграждениям. Участие в конкурсах, кампаниях и специальных инициативах позволит получать ценные вознаграждения, включая криптовалюту, бонусы и брендированный мерч от OKX.

Поддержка и сопровождение. Модераторы и представители OKX всегда на связи, чтобы помочь с вопросами, предложениями или идеями. Участники также смогут делиться своим опытом и создавать полезный контент для сообщества.

Оффлайн мероприятия и встречи. Сообщество станет связующим звеном между онлайн- и офлайн-миром. Запланированы регулярные офлайн-митапы, тематические вечеринки, закрытые встречи с командой OKX, международными партнерами биржи и лидерами индустрии.

Акцент на локальном контексте. Все материалы, поддержка и мероприятия адаптированы к культурному и языковому контексту региона, чтобы обеспечить максимальную вовлеченность и эффективность взаимодействия.

Первая активность доступна уже сейчас!

Одной из первых активностей в рамках ребрендинга станет аватар-кампания: участникам предлагается сменить аватар в мессенджере на брендированный, демонстрируя свою принадлежность к поколению ончейн. За участие предусмотрены ценные призы — шанс сразу заявить о себе в сообществе и получить бонусы от OKX.

Почему это важно?

Крипторинок переживает очередной этап активного роста, и именно в такие периоды особенно важно быть частью надежного, профессионального сообщества. OKX создает экосистему, где ценятся знания, открытость и стремление к развитию — и приглашает всех желающих присоединиться к движению, которое формирует будущее криптоиндустрии.

Присоединяйтесь уже сегодня, чтобы быть в центре событий и развивать свои навыки вместе с сильнейшим криптосообществом страны!

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ .

Источник: Минфин
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