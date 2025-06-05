В киевском метро временно не работает бесконтактная оплата

Сегодня, 5 июня, в работе турникетов киевского метрополитена произошел технический сбой, из-за которого временно невозможна бесконтактная оплата за проезд. Проблема возникла на стороне Ощадбанка, специалисты которого уже работают над устранением неисправности. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на пресс-службу КГГА.