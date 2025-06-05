Сегодня, 5 июня, в работе турникетов киевского метрополитена произошел технический сбой, из-за которого временно невозможна бесконтактная оплата за проезд. Проблема возникла на стороне Ощадбанка, специалисты которого уже работают над устранением неисправности. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В киевском метро временно не работает бесконтактная оплата
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«Из-за технического сбоя в Ощадбанке временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро», — говорится в сообщении.
Пассажирам советуют воспользоваться альтернативными способами оплаты проезда во избежание неудобств. Оплатить проезд можно:
- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
- бумажным qr-билетом.
О возобновлении возможности бесконтактной оплаты будет сообщено дополнительно.
Источник: Минфин
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