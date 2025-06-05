К закрытию межбанка курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 5 июня: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
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Открытие 5 июня
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Закрытие 5 июня
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Изменения
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41,54/41,57
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41,41/41,44
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13/13
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47,40/47,42
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47,55/47,57
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15/15
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,75 грн. Евро покупают за 47,15 грн, а продают за 47,75 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,34−41,40, евро — 47,50−47,70 грн.
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Источник: Минфин
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