Новый функционал для комфортного обмена валют

Мы обновили функционал нашего обменного сервиса Payex24 , добавив несколько важных улучшений, которые сделали платформу еще удобнее для пользователей. Ниже подробно рассказываем о новых функциях.

Избранные валюты

Теперь вы можете отмечать часто используемые валюты как избранные. При следующем посещении они будут отображаться вверху списка для быстрого доступа.

Фильтрация валют по категориям

Вкладки «Крипто», «Банки» и «Наличные» позволяют удобно отфильтровать направления. Можно выбрать популярные криптовалюты или стейблкоины во всех сетях, а также банки по валютам (UAH, EUR, USD и другие).

Восстановление незавершённой заявки

Если вы начали оформлять обмен, но случайно закрыли сайт — введённые данные сохраняются. При возврате они будут автоматически восстановлены в форме.

Мы продолжаем улучшать сервис. Теперь оформление заявки занимает всего несколько кликов.