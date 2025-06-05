Правительство направило 2 млрд гривен для компенсации процентных ставок по «Доступным кредитам 5-7-9»

Правительство перечислило Фонду развития предпринимательства 2 млрд гривен для компенсации процентных ставок по кредитам, выданным в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» в мае, а также для покрытия задолженности перед банками за предыдущие периоды. Об этом пишет « Минфин » со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, благодаря стабильному финансированию банки получают компенсацию от государства, так что предприниматели должны рассчитывать на неизменные условия по действующим кредитам. Ведомство, в свою очередь, продолжает выполнять обязательства, позволяющие бизнесу развиваться, создавать рабочие места и укреплять экономическую устойчивость государства.

В целом в 2025 году на нужды сохранения целевых процентных ставок для бизнеса правительство перечислило 9 млрд грн:

1,5 млрд грн — в январе;

1,7 млрд грн — в феврале;

1,9 млрд грн — в марте;

1,9 млрд грн — в апреле;

2 млрд грн — в мае.

Недавно Кабмин продлил действие льготной ставки 1% для инвестиционных кредитов в зонах высокого военного риска до пяти лет. Это решение будет способствовать сохранению стабильности для бизнеса и позволит направлять сэкономленные средства на развитие производства.