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5 июня 2025, 17:44 Читати українською

Правительство направило 2 млрд гривен для компенсации процентных ставок по «Доступным кредитам 5-7-9»

Правительство перечислило Фонду развития предпринимательства 2 млрд гривен для компенсации процентных ставок по кредитам, выданным в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» в мае, а также для покрытия задолженности перед банками за предыдущие периоды. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Правительство перечислило Фонду развития предпринимательства 2 млрд гривен для компенсации процентных ставок по кредитам, выданным в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» в мае, а также для покрытия задолженности перед банками за предыдущие периоды.
Фото: depositphotos

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Подробности

По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, благодаря стабильному финансированию банки получают компенсацию от государства, так что предприниматели должны рассчитывать на неизменные условия по действующим кредитам. Ведомство, в свою очередь, продолжает выполнять обязательства, позволяющие бизнесу развиваться, создавать рабочие места и укреплять экономическую устойчивость государства.

В целом в 2025 году на нужды сохранения целевых процентных ставок для бизнеса правительство перечислило 9 млрд грн:

  • 1,5 млрд грн — в январе;
  • 1,7 млрд грн — в феврале;
  • 1,9 млрд грн — в марте;
  • 1,9 млрд грн — в апреле;
  • 2 млрд грн — в мае.

Недавно Кабмин продлил действие льготной ставки 1% для инвестиционных кредитов в зонах высокого военного риска до пяти лет. Это решение будет способствовать сохранению стабильности для бизнеса и позволит направлять сэкономленные средства на развитие производства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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