ЕС продлил «торговый безвиз» для железа и стали из Украины на три года

Совет Европейского Союза продлил «торговый безвиз» для украинского железа и стали. Это решение было принято для поддержки экономики Украины в условиях полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

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«Целью (продолжение „торгового безвиза“, — ред.) является облегчение вызовов, с которыми сталкиваются украинские производители и экспортеры в результате войны», — говорится в сообщении.

Однако Комиссия сможет принять имплементационный акт о приостановлении действия этого регламента для определенных товаров сроком до двенадцати месяцев.

Приостановка будет введена в случае, если импорт этих товаров из Украины вырастет до уровня, который наносит существенный ущерб или создает угрозу вреда промышленности Евросоюза, производящего аналогичную или прямо конкурирующую продукцию.

Регламент вступит в силу 6 июня и будет применяться в течение трех лет.

Предыстория

С 2018 года ЕС применяет защитные меры по импорту определенных видов железа и стали для защиты своих производителей от глобального избытка мощностей.

В рамках поддержки Украины во время полномасштабного вторжения страну освободили от этих мер.