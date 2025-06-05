Украина и Япония подписали кредитное соглашение, необходимое для получения $3 млрд за счет российских активов

Министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель Офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине Хидеки Мацунага подписали соглашение, которое позволит получить около $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, 5 июня.

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Документ предусматривает предоставление Украине кредита в размере 471,9 млрд японских иен (свыше $3 млрд). Обслуживание и погашение кредита будет производиться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов.

Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом около $50 млрд.

Вырученные от Японии средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов Государственного бюджета Украины для поддержки экономики и развития Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил Правительство Японии и агентство JICA за неизменную поддержку Украины, оказанную с первых дней полномасштабной агрессии россии.

«Япония является одним из ключевых партнеров Украины. Она является второй крупнейшей страной по объему бюджетной помощи с февраля 2022 года — предоставлено более 8,5 млрд долларов США, из которых 955 млн долларов США — на безвозвратной основе.