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5 июня 2025, 16:55 Читати українською

Украина и Япония подписали кредитное соглашение, необходимое для получения $3 млрд за счет российских активов

Министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель Офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине Хидеки Мацунага подписали соглашение, которое позволит получить около $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, 5 июня.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель Офиса Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине Хидеки Мацунага подписали соглашение, которое позволит получить около $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Фото: mof.gov.ua

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Подробности

Документ предусматривает предоставление Украине кредита в размере 471,9 млрд японских иен (свыше $3 млрд). Обслуживание и погашение кредита будет производиться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов.

Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом около $50 млрд.

Вырученные от Японии средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов Государственного бюджета Украины для поддержки экономики и развития Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил Правительство Японии и агентство JICA за неизменную поддержку Украины, оказанную с первых дней полномасштабной агрессии россии.

«Япония является одним из ключевых партнеров Украины. Она является второй крупнейшей страной по объему бюджетной помощи с февраля 2022 года — предоставлено более 8,5 млрд долларов США, из которых 955 млн долларов США — на безвозвратной основе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
5 июня 2025, 17:03
#
«Україна та Японія підписали кредитну угоду, необхідну для отримання $3 млрд за рахунок російських активів»

Найважливіше, що треба зрозуміти щодо їх зустрічі :)
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