Suzuki приостановила производство Swift из-за дефицита редкоземельных металлов из Китая

Японская компания Suzuki была вынуждена приостановить производство своего флагманского субкомпактного автомобиля Swift из-за ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Reuters.

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По словам двух источников, знакомых с ситуацией, Suzuki остановила производство Swift, за исключением версии Swift Sport, еще с 26 мая, ссылаясь на нехватку комплектующих.

Планы по возобновлению производства несколько раз переносились. Теперь Suzuki ожидает частичного возобновления производства 13 июня и полного после 16 июня, поскольку «перспектива поставки запчастей стала более четкой», говорится в заявлении компании.

Японская компания отказалась комментировать причины приостановки производства Swift.

Влияние китайских ограничений

Решение Китая, принятое в апреле, о приостановлении экспорта широкого спектра редкоземельных металлов нарушило цепи поставок, критически важные для автопроизводителей, производителей аэрокосмической продукции, полупроводниковых компаний и военных подрядчиков.

Беспокойство растет, мировые автопроизводители предупреждают о возможных остановках производства. Некоторые европейские заводы по производству автозапчастей уже приостановили работу, а Mercedes-Benz рассматривает способы защиты от дефицита редкоземельных металлов.

Реакция Японии

Как сообщает деловая газета Nikkei в четверг, 5 июня, Япония планирует предложить укрепление сотрудничества с США по цепям поставок редкоземельных металлов в ходе предстоящих переговоров по тарифам.

Издание Nikkei первым сообщило об истинной причине приостановки производства модели Swift.

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