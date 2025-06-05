Банковская система Украины переживает турбулентный период. Инфляция растет, кредиты дорожают, а депозиты больше не гарантируют сохранность капитала.
Что скрывают банки Украины: прогнозы на июнь 2025 года, инфляция 15% и новые ставки по кредитам (видео)
Есть ли смысл доверять гривне? Как меняется поведение банков, каковы ставки на рынке и почему валютные вклады почти потеряли привлекательность?
В этом видео мы подробно разбираем ключевые тенденции июня: состояние банков, новые правила игры от Нацбанка, изменения в валютном курсе и нюансы инвестирования в государственные облигации.
Рассказываем, что происходит с кредитованием малого бизнеса, как банки зарабатывают на ОВГЗ и почему спред на валюту снова вырос.
Действительно ли банковская система остается ликвидной и как защитить свои средства в условиях неопределенности?
Источник: Минфин
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