Что скрывают банки Украины: прогнозы на июнь 2025 года, инфляция 15% и новые ставки по кредитам (видео)

Банковская система Украины переживает турбулентный период. Инфляция растет, кредиты дорожают, а депозиты больше не гарантируют сохранность капитала.

Есть ли смысл доверять гривне? Как меняется поведение банков, каковы ставки на рынке и почему валютные вклады почти потеряли привлекательность?

В этом видео мы подробно разбираем ключевые тенденции июня: состояние банков, новые правила игры от Нацбанка, изменения в валютном курсе и нюансы инвестирования в государственные облигации.

Рассказываем, что происходит с кредитованием малого бизнеса, как банки зарабатывают на ОВГЗ и почему спред на валюту снова вырос.

Действительно ли банковская система остается ликвидной и как защитить свои средства в условиях неопределенности?