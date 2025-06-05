Международный рынок: Доллар отходит от минимумов, а евро стабилен перед заседанием ЕЦБ

Доллар США немного вырос в четверг, 5 июня, но остается под давлением из-за торговой неопределенности и слабых экономических данных, в то время как евро стабилизировался перед заседанием Европейского центрального банка. Об этом пишет « Минфин » со ссылкой на сообщение Investing.

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Детали

В 11:10 индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести других валют, вырос на 0,1% до 98,802, но снизился примерно на 9% в этом году и готовится показать самую слабую годовую динамику с 2017 года.

Доллар испытывает трудности в этом году

Доллар испытывал трудности в этом году, поскольку президент США Дональд Трамп объявил о ряде тарифов для стран по всему миру, что потенциально нарушает глобальную торговлю и негативно влияет на экономический рост.

Крайний срок Соединенных Штатов для «лучших предложений» по торговле прошел в среду без каких-либо торговых объявлений. Торговые переговоры продолжаются, но отсутствие соглашений предполагает, что большинство стран не испугались угрозы тарифов, что указывает на предстоящие сложные переговоры.

В то же время, слабые экономические данные США возродили опасения относительно медленного роста и высокой инфляции.

Отчеты на этой неделе показали, что частные работодатели США добавили меньше рабочих мест, чем ожидалось, в мае, в то время как количество вакансий выросло в апреле, хотя увеличилось и число увольнений.

Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице будут опубликованы позднее в течение сессии, что подготовит почву для важнейшего ежемесячного отчета по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в пятницу, который, как ожидается, покажет, что в США было добавлено 130 000 рабочих мест в мае — снижение с 177 000 в апреле.

Заседание ЕЦБ

В Европе пара EUR/USD торговалась практически без изменений на уровне 1,1417, недалеко от шестинедельного максимума, наблюдавшегося в начале недели, даже несмотря на то, что Европейский центральный банк собирается для завершения подготовки к своему последнему снижению процентной ставки.

Ожидается, что ЕЦБ снизит процентные ставки на четверть пункта позднее в четверг, что станет восьмым снижением чуть более чем за год, поскольку инфляция упала ниже целевого показателя центрального банка в 2,0%, а экономический рост в еврозоне остается вялым.

Тем не менее, дебаты о том, что произойдет дальше, могут быть более напряженными, чем думают инвесторы в настоящее время, заявили аналитики ING в записке для клиентов. Они добавили, что «хотя есть множество причин для ЕЦБ продолжать снижать ставки», более ястребиные политики «несомненно найдут некоторые аргументы для того, чтобы нажать на тормоза».

GBP/USD немного снизился до 1,3564, хотя фунт в основном сохраняет свою силу против доллара, поскольку Банк Англии занимает осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок на фоне повышенной инфляции.

Фунт стерлингов вырос более чем на 8% по отношению к доллару с начала года.

Иена снижается

В Азии USD/JPY выросла на 0,4% до 143,29 после более слабых, чем ожидалось, данных по заработной плате за апрель. Эти показатели поставили под вопрос, насколько сильным оставалось частное потребление в Японии, что может омрачить перспективы роста в 2025 году.

USD/CNY торговалась практически без изменений на уровне 7,1834, поскольку трейдеры ожидают новостей о торговых переговорах между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, хотя Вашингтон и Пекин предоставили мало информации о том, когда состоится диалог.