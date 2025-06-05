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5 июня 2025, 13:32 Читати українською

Зарабатывал на чужом майнинге: в Запорожье задержали хакера, нанесшего ущерб на $4,5 миллиона

В Запорожье правоохранители задержали 35-летнего уроженца Полтавы, подозреваемого в изломе более 5 тысяч аккаунтов международного хостинга. Злоумышленник использовал эти аккаунты для развертывания виртуальных машин и нелегального майнинга. Нанесенный ущерб оценивается примерно в $4,5 млн. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.

В Запорожье правоохранители задержали 35-летнего уроженца Полтавы, подозреваемого в изломе более 5 тысяч аккаунтов международного хостинга.
Фото: freepik.com

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Полицейские установили, что подозреваемый еще с 2018 года собирал информацию из открытых источников, находил слабые места в защите разных международных компаний и получал доступ к их серверам.

В частности, фигурант незаконно получил доступ к более чем 5 тысячам учетных записей клиентов международной хостинг-компании, предоставляющей услуги аренды серверов для функционирования разнообразных вебсайтов и онлайн-платформ.

После получения доступа к аккаунтам злоумышленник начал несанкционированно разворачивать виртуальные машины (программное обеспечение, имитирующее работу компьютера) за счет мощностей серверов компании.

В результате таких действий компания понесла убытки на сумму около 4,5 миллиона долларов или почти 185 млн гривен в эквиваленте.

Правоохранители установили личность хакера, периодически менявшего место жительства в пределах Полтавской, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областей. Полицейские провели ряд обысков и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Во время осмотра изъятой техники киберполицейские установили, что у мужчины были многочисленные учетные записи на хакерских форумах и задокументированы следующие доказательства противоправной деятельности фигуранта:

  • авторизационные данные электронных почтовых ящиков, которые использовались для взлома аккаунтов;
  • криптогаманцы, на которых хранилась сгенерированная криптовалюта;
  • программное обеспечение (скрипты) для настройки, запуска и управления майнингом криптовалюты;
  • специализированный софт для сбора информации и удаленного управления техникой.

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного Кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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