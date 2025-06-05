Ethereum за месяц вырос на 46%, новый президент Южной Кореи пообещал криптореформы: что нового

Ethereum за месяц вырос на 46%

За последние 30 дней цена Ethereum поднялась на 46%. Аналитики объясняют рост устойчивым спросом на спотовые ETF и улучшением рыночной структуры. На фоне положительной динамики растет возможность прорыва к новым максимумам.

На момент написания новости стоимость Ethereum составляет около $2 608. За последние сутки актив снизился на 0,89%, за неделю — на 4,17%.

Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе заявил, что Ethereum «готов к значительному прорыву вверх».

Ключевая поддержка для ETH находится на уровне $2400. Зона сопротивления — между $2680 и $2850. Для достижения новых годовых максимумов, по словам ван де Поппе, цена должна преодолеть этот диапазон.

Аналитик Rekt Capital обращает внимание на попытку закрепить $2500 как новый уровень поддержки. Аналитик Crypto Eagles указал на схожесть текущей динамики с циклом 2016−2017 годов. По его мнению, Ethereum без проблем достигнет $6000.

В споте биткоин- и Ethereum-ETF поступило около $144 миллионов

В среду, 4 июня, в споте биткоин-ETF поступило $86,92 млн. По данным SoSoValue, положительная динамика длится уже два дня подряд после оттоков в течение трех суток, за этот период в продукты на базе первой криптовалюты поступило почти $475 млн.

Вчера приток средств получил только фонд IBIT от BlackRock — $283,96 млн. FBTC от Fidelity зафиксировал отток на $197,04 млн, в остальной ETF активность не проявили.

В секторе Ethereum-ETF положительная динамика длится 13 дней. 4 июня приток составил $56,98 млн. $73,18 млн привлек продукт ETHA от BlackRock, FETH от Fidelity столкнулся с оттоком на $23,62 млн. Фонд компании Grayscale получил $7,42 млн, в остальных продуктах движение средств не наблюдалось.

Новый президент Южной Кореи пообещал криптореформы

Во вторник, 3 июня, Южная Корея официально избрала нового президента — кандидата от левой партии Ли Чже Муна (Lee Jae-myung), который имеет прокриптовалютные интересы и намерен превратить страну в лидера цифровых финансов в Азии. Об этом сообщает The Block.

Кроме социально-экономической политики, направленной на поддержку малообеспеченных и малого бизнеса, его ключевые инициативы относятся:

введение спотовых криптовалютных ETF, несмотря на действующий запрет на их локальный запуск;

разработка рынка стейблкоинов, привязанных к корейскому они;

завершение второй части законодательного регулирования цифровых активов, с особым акцентом на прозрачность бирж и контроль за стейблкоинами;

упрощение регуляций в специально определенных блокчейн-регионах, чтобы ускорить инновации.

Ли Чже Мун заявил о намерении разрешить местную торговлю биржевыми финансовыми инструментами, вдохновившись успехом аналогичных ETF в США.

Это не первый президент, продвигающий криптовалютную политику, предыдущий глава государства также обещал дерегуляцию отрасли, однако многие обещания остались невыполненными из-за сопротивления со стороны Комиссии по финансовым услугам (FSC), которая настаивала на жестком надзоре для защиты инвесторов.

Впрочем, Южная Корея остается одним из самых больших крипторинков в мире. По данным FSC, по состоянию на конец 2024 года 15,59 млн человек — 30% населения — инвестировали в криптоактивы. К концу февраля 2025 года количество пользователей криптобирж достигло отметки в 16,3 млн.

Испанская сеть кофеен Vanadi Coffee планирует вложить до 1 млрд евро в биткоин

Испанская сеть кофеен Vanadi Coffee, акции которой котируются на фондовом рынке, планирует инвестировать до 1 млрд евро в биткоин. Это решение должно быть одобрено на собрании акционеров 29−30 июня.

Конечная цель компании, согласно презентации, — накопление до 10 000 BTC. Для этого фирма намерена использовать конвертируемые долговые инструменты и структурированное финансирование.

Таким образом, руководство Vanadi Coffee планирует диверсифицировать казначейство, а также увеличить доходность в расчете на одну акцию. При этом решение было «вдохновлено международным опытом».

В презентации упоминаются три компании — Strategy (ранее MicroStrategy), Metaplanet и The Blockchain Group. В Vanadi Coffee отметили, что все три контрагента извлекли выгоду от смены бизнес-модели, поскольку цена их акций существенно выросла.

Также компания заявила, что уже купила 5 BTC за 494 480 евро. Более того, в середине мая Vanadi Coffee получила два предложения о выпуске конвертируемых облигаций на общую сумму в 100 млн евро для инвестиций в биткоины.

Они поступили от Patblasc Software Consulting и WGTO Securitisation Fund. Первая компания тесно связана с председателем совета директоров Vanadi Coffee Сальвадором Марти, вторая принадлежит Alpha Blue Ocean, которая имеет долю в сети кофеен в размере 44%.