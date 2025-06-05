В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 3 копейки. Евро не изменился в покупке и прибавил 15 копеек в продаже.
Курс валют на 5 июня: евро в банках прибавил 15 копеек, доллар — 3 копейки
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и потерял 1 копейку в продаже. Евро прибавил 3 копейки в покупке и 7 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,80 грн. Евро покупают за 47,10 грн, а продают за 47,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,38−41,44, евро — 47,42−47,60 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,54−41,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,40−47,42 грн/евро.
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Источник: Минфин
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