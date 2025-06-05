Банки выдали кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры на 18,2 млрд грн

С июня 2024 по май 2025 года украинские банки получили 4 500 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Общая сумма заявленных средств составила 86,4 млрд грн, из которых уже профинансировано 18,2 млрд грн — в виде предоставленных кредитов и открытых лимитов. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на данные НБУ .

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По результатам опроса 20 банков, валовой портфель кредитов юридическим лицам на энергетические нужды с учетом погашения составляет 11,8 млрд грн.

Только в мае бизнес подал 231 заявку на 1,4 млрд грн, из которых было одобрено 98 на 2,6 млрд грн, а фактически выдано 86 кредитов на сумму 252 млн грн.

Всего по этой программе профинансированы генерационные мощности более 705 МВт.

Наибольшее количество средств направлено на закупку и монтаж газопоршневых когенерационных установок (262 МВт), солнечных электростанций (249 МВт), а также дизельных и бензиновых генераторов (130 МВт). Проекты реализуются в 21 области Украины.

Кредитование также активно доступно гражданам. В мае физические лица получили 616 кредитов на сумму 110 млн грн, а с июня 2024 года — всего 7 980 кредитов на 1,2 млрд грн. Валовой портфель таких ссуд с учетом погашения составляет 962 млн грн.

В НБУ добавляют, что сумма фактически предоставленных кредитов остается ниже объема поданных заявок из-за необходимости этапного финансирования, длительного процесса проектирования и закупки оборудования.

К тому же часть заявок дублируется в разные банки, или заемщики в конце концов выбирают другие источники финансирования.