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5 июня 2025, 10:43 Читати українською

В Украине спрос на новые электромобили вырос на 93%

В прошлом месяце в Украине было реализовано 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Укравтопром.

В прошлом месяце в Украине было реализовано 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Фото: electro-mobility.com.ua

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Подробности

По отношению к маю прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. на 35%.

Основное количество зарегистрированных новых BEV в прошлом месяце составляли легковые автомобили — 1238 ед (на 91% больше, чем в мае 2024 г.).

На рынке новых коммерческих электромобилей было реализовано 19 авто, что почти в четыре раза больше, чем в прошлом.

Топ-10 новых электромобилей месяца

  • VW ID.UNYX — 254 ед.;
  • BYD Song Plus EV — 210 ед.;
  • Honda eNS1 — 188 ед.;
  • BYD Sea Lion 07 — 61 ед;
  • Zeekr 7X — 55 ед.;
  • Zeekr 001 — 52 ед.;
  • Audi Q4 e-tron — 52 ед.;
  • Honda M-NV — 44 ед.;
  • VW iD.4 — 34 ед.;
  • BYD Yuan Plus — 28 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели более 4,2 тысяч новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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