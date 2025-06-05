Луцкая красавица Юлианна Дружинина представит Украину на международном конкурсе Mrs. World International

Ее победа в конкурсе красоты вторично подчеркивает, что украинские женщины способны добиваться больших высот, сочетая карьеру с семейными ценностями. Конкурс «Mrs. Ukraine World International» проходил в необычных условиях из-за войны, но, по словам Юлианны, это не помешало ее участию в мероприятии.

«Когда началась война, все подготовки к живым выступлениям сорвались, однако мне все же удалось стать участницей в 2022 году. В 2023 году комитет из Майами выбрал меня для финала, и уже в августе 2025 года состоится масштабный конкурс Mrs. World International», — поделилась Юлианна.

«Корона» Mrs. Ukraine World International« — это не просто украшение, а признание моих достижений и пример вдохновения для других женщин», — отметила Юлианна в своем интервью.

Победительница конкурса получит честь представлять Украину на международном уровне и Юлианна радостно заверила: «Я сделаю это с гордостью!» Эта талантливая участница, также получившая премию «Женщина третьего тысячелетия», является успешным тренером и чемпионом мира по перманентному макияжу, а ее бренд поддерживают более тысячи мастеров. Она активно готовится в финал, работая над национальным костюмом.

«Это будет белый ангел с длинными крыльями, на которых изображены красные трезубцы и платья в украинских орнаментах. Я хочу донести нашу боль и силу украинской женщины», — отметила она. Конкурс «Mrs. World International» представляет красоту и успех женщин со всего мира и предоставляет платформу для самореализации.

В Украине конкурс «Mrs. Ukraine World International» является частью глобального мероприятия, которое отмечает достижение замужних женщин в профессиональной и семейной сферах. Юлианна Дружинина является живым примером несокрушимости украинских женщин и того, как каждая из нас может сочетать успешную карьеру с ролью матери и активным лидерством в обществе, становясь вдохновением для многих.