Украина получит от Нидерландов 400 млн евро на морскую безопасность

Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи в 400 млн евро . Об этом объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 4 июня, пишет « Интерфакс-Украина ».

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Новый пакет поддержки будет направлен на морскую безопасность: он включает более 100 судов, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, судов специального назначения, сказал Брекельманс.

Пакет содержит более 50 морских дронов и будет включать систему вооружения, сенсоры, запчасти, обучение.

«Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы растут как в Черном море, так и на Херсонщине. Поэтому для Украины очень важно защититься. И, конечно, мы хотим поддержать Украину в свободе судоходства и поддержке торговых путей», — подчеркнул Брекельманс.

Напомним

В 2025 году Нидерланды выделили Украине военную поддержку на общую сумму около 6 млрд евро, включающую широкий спектр вооружения, техники и обучения.