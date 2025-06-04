Рада будет выбирать нового члена в совет НБУ: кто среди кандидатов

Экспредседатель Совета НБУ Богдан Данилишин , бывший член Виктор Козюк, эксчлен Счетной палаты Андрей Майснер и ректор Университета банковского дела Анжела Кузнецова претендуют на вакантное место в Совете Национального банка Украины по квоте Верховной Рады. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость «Интерфакс-Украина» от 4 июня.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Процесс отбора

Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил, что победителя выберут из этих четырех кандидатов. Ранее он подчеркнул: «Будем слушать, проводить отбор, как мы это делаем — открыто и прозрачно». Конкурс на должность объявили в апреле, а документы принимали до 22 мая 2025 года.

Контекст и состав Совета НБУ

Согласно меморандуму программы EFF с МВФ, Украина обязалась заполнить вакансии в Совете НБУ до конца апреля 2025 года. В состав Совета, кроме главы НБУ, входят восемь членов: по четыре назначают президент и парламент на семь лет. От президента назначены Игорь Веремий и Василий Фурман (2022 год), от Рады — Василий Горбаль (2020 год), Анатолий Барсуков и Елена Щербакова (2022 год).