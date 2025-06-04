К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке. Евро выросло на 12 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 4 июня: евро выросло на межбанке
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Открытие 4 июня
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Закрытие 4 июня
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Изменения
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41,52/41,57
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41,54/41,57
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2 /0
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47,24/47,29
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47,36/47,38
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12/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,23−41,77 грн. Евро покупают за 47,10 грн., а продают за 47,65 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,38−41,45, евро — 47,39−47,53 грн.
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Источник: Минфин
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