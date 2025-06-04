ЕС продлит временную защиту для украинцев до 2027 года и готовит план возвращения домой

Европейский Союз продлит временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Это решение, как заявляют в ЕС, прокладывает путь к «постепенному возвращению и постоянной реинтеграции» в Украину после завершения полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Euronews.

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Впервые Брюссель представляет детальный план действий, предусматривающий возможности для украинцев либо вернуться домой после войны, либо остаться в ЕС на долгосрочной основе.

По оценкам, около 4,3 миллиона украинцев покинули свою страну и расселились по всему Евросоюзу, что считается самым большим кризисом беженцев со времен Второй мировой войны.

«С 2022 года мы предоставляем защиту тем, кто убегает от агрессивной войны россии против Украины, и продолжаем это делать. И вместе с Украиной мы прокладываем путь, чтобы люди могли вернуться и отстроить свои дома, когда это станет безопасным», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно плану Комиссии, обнародованному в среду, 4 июня, Евросоюз продолжит курс, избранный в начале войны. Тогда государства-члены оперативно согласились активировать Директиву о временной защите, чтобы предоставить сотням тысяч убегающих от российской агрессии украинцев немедленное правовое убежище.

Преимущество этой директивы состоит в том, что она позволяет обойти обременительную традиционную процедуру получения убежища. В то же время она ускоряет доступ к видам на жительство, рынку труда, социальному обеспечению, медицинской помощи и системе образования. Закон требует от правительств свести формальности «до минимума» из-за неотложности ситуации с «массовым наплывом» беженцев.

Поскольку конца войны не видно, действие директивы неоднократно продолжалось. Комиссия предлагает новое продление до 4 марта 2027 года, и государства-члены, несомненно, одобрят это решение в ближайшие недели.

В то же время, Брюссель разрабатывает то, что он называет «скоординированным переходом от временной защиты». Это должно заложить основу для дня, когда война закончится, и беженцы предстанут перед реальным выбором: остаться в ЕС или вернуться в Украину.

Прекращение боевых действий, однако, не означает автоматического возвращения всех бежавших от войны.

Многие регионы Украины, включая целые города и общины, были разорены непрерывными российскими обстрелами. По оценкам Всемирного банка, восстановление и реконструкция страны обойдется в 506 миллиардов евро в течение следующего десятилетия. Этот колоссальный счет Киев и его союзники надеются частично компенсировать за счет замороженных суверенных активов россии.

Но кроме иностранных пожертвований и инвестиций Украине понадобятся люди, которые помогут отстроить ее разрушенную экономику и инфраструктуру. По словам участвовавшего в презентации Комиссии заместителя премьер-министра Украины Алексея Чернышева, для удвоения ВВП страны в течение 10 лет может потребоваться дополнительно 4 миллиона работников.

«Это факт, что нам нужно, чтобы больше людей вернулись в Украину, конечно, при стабильности и окончании войны. Только сильная экономика может проложить путь к будущему успеху Украины и успешной интеграции в Европейский Союз. Вот почему это так важно для нас», — сказал Чернышев.

Интеграция и возврат

Учитывая необходимость сбалансированного подхода, Комиссия рекомендует государствам-членам готовиться к двум основным сценариям.

С одной стороны, существует вероятность того, что некоторые украинцы пожелают остаться в странах ЕС, где они уже интегрировались. Это должно происходить через законные пути, такие как разрешения на долгосрочное проживание, студенческие визы и регулярный миграционный статус, которые заменят временную защиту. Переход будет зависеть от национального законодательства и может быть осуществлен до истечения срока действия директивы.

С другой стороны, есть вероятность, что некоторые беженцы изберут вернуться в Украину. Это должно быть реализовано через «программы добровольного возвращения» — в противоположность любым формам принудительных депортаций — и «ознакомительные визиты», чтобы помочь украинцам поехать домой, встретиться со своими семьями и оценить ситуацию на месте.

Кроме того, новый план способствует созданию так называемых «Хабов Единства» (Unity Hubs) для информирования беженцев об обеих вариантах — интеграции и возвращении — и укреплении связей между украинцами, проживающими за рубежом. Дорожная карта также предусматривает назначение специального посланника по надзору за переходным процессом на политическом уровне.