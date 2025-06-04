ЕС продлит временную защиту для украинцев до 2027 года и готовит план возвращения домой

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июня 2025, 18:46 Читати українською

ЕС продлит временную защиту для украинцев до 2027 года и готовит план возвращения домой

Европейский Союз продлит временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Это решение, как заявляют в ЕС, прокладывает путь к «постепенному возвращению и постоянной реинтеграции» в Украину после завершения полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Euronews.

Европейский Союз продлит временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2027 года.
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Впервые Брюссель представляет детальный план действий, предусматривающий возможности для украинцев либо вернуться домой после войны, либо остаться в ЕС на долгосрочной основе.

По оценкам, около 4,3 миллиона украинцев покинули свою страну и расселились по всему Евросоюзу, что считается самым большим кризисом беженцев со времен Второй мировой войны.

«С 2022 года мы предоставляем защиту тем, кто убегает от агрессивной войны россии против Украины, и продолжаем это делать. И вместе с Украиной мы прокладываем путь, чтобы люди могли вернуться и отстроить свои дома, когда это станет безопасным», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно плану Комиссии, обнародованному в среду, 4 июня, Евросоюз продолжит курс, избранный в начале войны. Тогда государства-члены оперативно согласились активировать Директиву о временной защите, чтобы предоставить сотням тысяч убегающих от российской агрессии украинцев немедленное правовое убежище.

Преимущество этой директивы состоит в том, что она позволяет обойти обременительную традиционную процедуру получения убежища. В то же время она ускоряет доступ к видам на жительство, рынку труда, социальному обеспечению, медицинской помощи и системе образования. Закон требует от правительств свести формальности «до минимума» из-за неотложности ситуации с «массовым наплывом» беженцев.

Поскольку конца войны не видно, действие директивы неоднократно продолжалось. Комиссия предлагает новое продление до 4 марта 2027 года, и государства-члены, несомненно, одобрят это решение в ближайшие недели.

В то же время, Брюссель разрабатывает то, что он называет «скоординированным переходом от временной защиты». Это должно заложить основу для дня, когда война закончится, и беженцы предстанут перед реальным выбором: остаться в ЕС или вернуться в Украину.

Прекращение боевых действий, однако, не означает автоматического возвращения всех бежавших от войны.

Многие регионы Украины, включая целые города и общины, были разорены непрерывными российскими обстрелами. По оценкам Всемирного банка, восстановление и реконструкция страны обойдется в 506 миллиардов евро в течение следующего десятилетия. Этот колоссальный счет Киев и его союзники надеются частично компенсировать за счет замороженных суверенных активов россии.

Но кроме иностранных пожертвований и инвестиций Украине понадобятся люди, которые помогут отстроить ее разрушенную экономику и инфраструктуру. По словам участвовавшего в презентации Комиссии заместителя премьер-министра Украины Алексея Чернышева, для удвоения ВВП страны в течение 10 лет может потребоваться дополнительно 4 миллиона работников.

«Это факт, что нам нужно, чтобы больше людей вернулись в Украину, конечно, при стабильности и окончании войны. Только сильная экономика может проложить путь к будущему успеху Украины и успешной интеграции в Европейский Союз. Вот почему это так важно для нас», — сказал Чернышев.

Интеграция и возврат

Учитывая необходимость сбалансированного подхода, Комиссия рекомендует государствам-членам готовиться к двум основным сценариям.

С одной стороны, существует вероятность того, что некоторые украинцы пожелают остаться в странах ЕС, где они уже интегрировались. Это должно происходить через законные пути, такие как разрешения на долгосрочное проживание, студенческие визы и регулярный миграционный статус, которые заменят временную защиту. Переход будет зависеть от национального законодательства и может быть осуществлен до истечения срока действия директивы.

С другой стороны, есть вероятность, что некоторые беженцы изберут вернуться в Украину. Это должно быть реализовано через «программы добровольного возвращения» — в противоположность любым формам принудительных депортаций — и «ознакомительные визиты», чтобы помочь украинцам поехать домой, встретиться со своими семьями и оценить ситуацию на месте.

Кроме того, новый план способствует созданию так называемых «Хабов Единства» (Unity Hubs) для информирования беженцев об обеих вариантах — интеграции и возвращении — и укреплении связей между украинцами, проживающими за рубежом. Дорожная карта также предусматривает назначение специального посланника по надзору за переходным процессом на политическом уровне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами