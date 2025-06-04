НБУ отчитался о прогрессе в развитии финансового рынка Украины

Национальный банк Украины сообщил, что 87% мер, предусмотренных Стратегией развития финансового рынка, выполнены или реализуются по плану, демонстрируя положительную динамику по всем показателям стратегических целей. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на отчет НБУ от 4 июня.

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Основные достижения за 2023−2024 годы

Среди ключевых результатов НБУ выделяет принятие трех стратегий: смягчение валютных ограничений, переход к более гибкому обменному курсу и возврат к инфляционному таргетированию, развитию кредитования, а также национальной стратегии финансовой грамотности до 2030 года. Также был принят Закон Украины «О кредитных союзах» и проведена оценка устойчивости 20 крупнейших банков, включая AQR и анализ их деятельности по базовому сценарию для определения необходимого уровня капитала.

Цели и планы регулятора

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул: «Национальный банк совместно с другими финансовыми регуляторами упорно работает над сохранением макроэкономической и финансовой стабильности. Это критически важно в условиях полномасштабной войны и дальнейшего восстановления страны».

Он добавил: «Параллельно мы модернизируем финансовый сектор, делаем его прозрачным, устойчивым и постепенно обеспечиваем его соответствие стандартам ЕС», в частности, через прогресс в регулировании финансовых услуг, монетарной политике, либерализации движения капитала и усилении независимости центрального банка.