Глава Национального экономического совета (НЭК) Белого дома Кевин Гассетт инвестировал в биржу Coinbase от $1 млн до $5 млн. Об этом пишет «Минфин «со ссылкой на Bloomberg.
Глава Национального экономического совета Белого дома инвестировал в Coinbase до $5 млн
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Кевин Гассетт сообщил, что владеет долей в компании, которая оценивается в диапазоне от $1 млн до $5 млн. В бумагах не указана точная сумма, поскольку госслужащие отражают активы в определенных пределах.
Общие активы Гассетта оцениваются в сумму не менее $7,6 млн. Это охватывает доход от трудовой деятельности ($1,5 млн), разные гонорары и оклад в размере $50 001 от той же Coinbase.
Политик получил эти деньги за работу в Академическом и регулирующем консультативном совете биржи. В ней также находились бывший глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон и бывшая CLO Центрального разведывательного управления Кортни Элвуд.
Coinbase создала этот орган в мае 2023 года. Его ключевой задачей было оказание поддержки в диалоге с регуляторами в США как самой бирже, так и другим контрагентам.
Как отметили в Bloomberg, в декларации Гассетта ничего не идет о том, планирует ли он сократить портфель во избежание потенциального конфликта интересов.
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