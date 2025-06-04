Глава Национального экономического совета Белого дома инвестировал в Coinbase до $5 млн

Глава Национального экономического совета (НЭК) Белого дома Кевин Гассетт инвестировал в биржу Coinbase от $1 млн до $5 млн. Об этом пишет « Минфин «со ссылкой на Bloomberg .

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Кевин Гассетт сообщил, что владеет долей в компании, которая оценивается в диапазоне от $1 млн до $5 млн. В бумагах не указана точная сумма, поскольку госслужащие отражают активы в определенных пределах.

Общие активы Гассетта оцениваются в сумму не менее $7,6 млн. Это охватывает доход от трудовой деятельности ($1,5 млн), разные гонорары и оклад в размере $50 001 от той же Coinbase.

Политик получил эти деньги за работу в Академическом и регулирующем консультативном совете биржи. В ней также находились бывший глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон и бывшая CLO Центрального разведывательного управления Кортни Элвуд.

Coinbase создала этот орган в мае 2023 года. Его ключевой задачей было оказание поддержки в диалоге с регуляторами в США как самой бирже, так и другим контрагентам.

Как отметили в Bloomberg, в декларации Гассетта ничего не идет о том, планирует ли он сократить портфель во избежание потенциального конфликта интересов.